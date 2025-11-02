Смотреть онлайн Нчанга Рейнджерс - Maestro United Zambia 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Замбия — Чемпионат Замбии по футболу. Суперлига: Нчанга Рейнджерс — Maestro United Zambia, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nchanga Stadium.
Превью матча Нчанга Рейнджерс — Maestro United Zambia
Команда Нчанга Рейнджерс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-4. Команда Maestro United Zambia, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 6-5. Команда Нчанга Рейнджерс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Maestro United Zambia забивает 1, пропускает 1.