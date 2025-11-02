Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Нчанга Рейнджерс - Maestro United Zambia 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЗамбияЧемпионат Замбии по футболу. Суперлига: Нчанга РейнджерсMaestro United Zambia, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nchanga Stadium.

МСК, 10 тур, Стадион: Nchanga Stadium
Чемпионат Замбии по футболу. Суперлига
Нчанга Рейнджерс
33'
Отменен
1 : 0
02 ноября 2025
Maestro United Zambia
Нчанга Рейнджерс icon
33'
Счет после первого тайма 1:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Нчанга Рейнджерс - Угловой
11'
Угловой
Maestro United Zambia - Угловой
17'
Угловой
Нчанга Рейнджерс - Угловой
23'
Угловой
Нчанга Рейнджерс - Угловой
24'
Угловой
Нчанга Рейнджерс - Угловой
33'
Нчанга Рейнджерс - 1-ый Гол
35'
Угловой
Нчанга Рейнджерс - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
46'
Угловой
Maestro United Zambia - Угловой
47'
Угловой
Maestro United Zambia - Угловой
53'
Угловой
Maestro United Zambia - Угловой
61'
Угловой
Maestro United Zambia - Угловой
69'
Угловой
Нчанга Рейнджерс - Угловой
88'
Угловой
Maestro United Zambia - Угловой
90+6'
Угловой
Maestro United Zambia - Угловой

Превью матча Нчанга Рейнджерс — Maestro United Zambia

Команда Нчанга Рейнджерс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-4. Команда Maestro United Zambia, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 6-5. Команда Нчанга Рейнджерс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Maestro United Zambia забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
102
121
Угловые
6
7
Удары мимо ворот
6
11
Удары в створ ворот
1
2
Игры 10 тур
02.11.2025
Нчанга Рейнджерс
1:0
Maestro United Zambia
Отменен
01.11.2025
Mutondo Stars
1:2
Конкола
Завершен
01.11.2025
Муфулира Уондерерс
0:1
Кабве Уорриорз
Завершен
01.11.2025
Mines United FC
2:2
ФК Призон Лепардс
Завершен
01.11.2025
Грин Иглс
1:0
Занако
Завершен
01.11.2025
Ред Эрроуз
3:0
Нкана
Завершен
29.10.2025
Mines United FC
-:-
ФК Призон Лепардс
Отложен
29.10.2025
Грин Баффалоз
-:-
ЗЕСКО Юнайтед
Отложен
29.10.2025
Грин Иглс
-:-
Занако
Отложен
29.10.2025
Муфулира Уондерерс
-:-
Кабве Уорриорз
Отложен
29.10.2025
Mutondo Stars
-:-
Конкола
Отменен
Комментарии к матчу
