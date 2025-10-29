Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Lewes (W) - AFC Wimbledon (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England National League Premier Women: Lewes (W)AFC Wimbledon (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

МСК
England National League Premier Women
Lewes (W)
Завершен
0 : 3
29 октября 2025
AFC Wimbledon (W)
33'
63'
66'
AFC Wimbledon (W) icon
33'
Счет после первого тайма 0:1
AFC Wimbledon (W) icon
63'
AFC Wimbledon (W) icon
66'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
33'
AFC Wimbledon (W) - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
53'
Угловой
AFC Wimbledon (W) - Угловой
63'
AFC Wimbledon (W) - 2-ой Гол
66'
AFC Wimbledon (W) - 3-ий Гол
75'
Угловой
Lewes (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3

Превью матча Lewes (W) — AFC Wimbledon (W)

Команда Lewes (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 2-5.

Статистика матча

Владение мячом
Lewes (W) Lewes (W)
64%
AFC Wimbledon (W) AFC Wimbledon (W)
36%
Атаки
123
73
Угловые
1
1
Удары мимо ворот
10
6
Удары в створ ворот
4
5
Комментарии к матчу
