Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Exeter (W) - Plymouth (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England National League Premier Women: Exeter (W)Plymouth (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

МСК
England National League Premier Women
Exeter (W)
71'
Завершен
1 : 1
29 октября 2025
Plymouth (W)
79'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Exeter (W) icon
71'
Plymouth (W) icon
79'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Exeter (W) - Угловой
21'
Угловой
Plymouth (W) - Угловой
42'
Угловой
Exeter (W) - Угловой
45+2'
Угловой
Plymouth (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Угловой
Plymouth (W) - Угловой
66'
Угловой
Plymouth (W) - Угловой
70'
Угловой
Exeter (W) - Угловой
71'
Exeter (W) - 1-ый Гол
79'
Plymouth (W) - 2-ой Гол
84'
Угловой
Exeter (W) - Угловой
87'
Угловой
Plymouth (W) - Угловой
90+3'
Угловой
Plymouth (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Exeter (W) — Plymouth (W)

Команда Exeter (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-3. Команда Plymouth (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 11-3. Команда Exeter (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Plymouth (W) забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Exeter (W) Exeter (W)
38%
Plymouth (W) Plymouth (W)
62%
Атаки
69
95
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
4
10
Удары в створ ворот
6
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
Passion UA Passion UA
Team Falcons Team Falcons
13 Ноября
07:30
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
13 Ноября
05:30
ХК Югра ХК Югра
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
13 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA