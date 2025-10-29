Смотреть онлайн Exeter (W) - Plymouth (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England National League Premier Women: Exeter (W) — Plymouth (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .
Превью матча Exeter (W) — Plymouth (W)
Команда Exeter (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-3. Команда Plymouth (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 11-3. Команда Exeter (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Plymouth (W) забивает 1, пропускает 0.