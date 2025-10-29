Смотреть онлайн Wolverhampton (W) - Sporting Khalsa (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England National League Premier Women: Wolverhampton (W) — Sporting Khalsa (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .
Превью матча Wolverhampton (W) — Sporting Khalsa (W)
Команда Wolverhampton (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 14-5.