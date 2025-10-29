Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Wolverhampton (W) - Sporting Khalsa (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England National League Premier Women: Wolverhampton (W)Sporting Khalsa (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

МСК
England National League Premier Women
Wolverhampton (W)
5'
32'
33'
87'
Завершен
4 : 1
29 октября 2025
Sporting Khalsa (W)
79'
Wolverhampton (W) icon
5'
Wolverhampton (W) icon
32'
Wolverhampton (W) icon
33'
Счет после первого тайма 3:0 : 0,2
Sporting Khalsa (W) icon
79'
Wolverhampton (W) icon
87'
Матч закончился со счётом 4:1 : 0,2
Текстовая трансляция
5'
Wolverhampton (W) - 1-ый Гол
28'
Угловой
Wolverhampton (W) - Угловой
31'
Угловой
Wolverhampton (W) - Угловой
32'
Wolverhampton (W) - 2-ой Гол
33'
Wolverhampton (W) - 3-ий Гол
38'
Угловой
Wolverhampton (W) - Угловой
39'
Угловой
Wolverhampton (W) - Угловой
Счет после первого тайма 3:0 : 0,2
62'
Угловой
Wolverhampton (W) - Угловой
68'
Угловой
Wolverhampton (W) - Угловой
73'
Угловой
Wolverhampton (W) - Угловой
73'
Угловой
Wolverhampton (W) - Угловой
79'
Sporting Khalsa (W) - 4-ый Гол
86'
Угловой
Wolverhampton (W) - Угловой
87'
Wolverhampton (W) - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:1 : 0,2

Превью матча Wolverhampton (W) — Sporting Khalsa (W)

Команда Wolverhampton (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 14-5.

Статистика матча

Владение мячом
Wolverhampton (W) Wolverhampton (W)
71%
Sporting Khalsa (W) Sporting Khalsa (W)
29%
Атаки
94
39
Угловые
9
0
Удары мимо ворот
14
1
Удары в створ ворот
8
2
Комментарии к матчу
