Смотреть онлайн Rugby Borough (W) - West Brom (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England National League Premier Women: Rugby Borough (W) — West Brom (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .
Превью матча Rugby Borough (W) — West Brom (W)
Команда Rugby Borough (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-6. Команда West Brom (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-2. Команда Rugby Borough (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. West Brom (W) забивает 0, пропускает 0.