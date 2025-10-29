Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Rugby Borough (W) - West Brom (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England National League Premier Women: Rugby Borough (W)West Brom (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

МСК
England National League Premier Women
Rugby Borough (W)
38'
45+3'
45+9'
Завершен
3 : 1
29 октября 2025
West Brom (W)
52'
Rugby Borough (W) icon
38'
Rugby Borough (W) icon
45+3'
Rugby Borough (W) icon
45+9'
Счет после первого тайма 3:0
West Brom (W) icon
52'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Rugby Borough (W) - Угловой
13'
Угловой
Rugby Borough (W) - Угловой
38'
Угловой
Rugby Borough (W) - Угловой
38'
Rugby Borough (W) - 1-ый Гол
42'
Угловой
West Brom (W) - Угловой
45+3'
Угловой
Rugby Borough (W) - Угловой
45+3'
Rugby Borough (W) - 2-ой Гол
45+8'
Угловой
Rugby Borough (W) - Угловой
45+9'
Угловой
Rugby Borough (W) - Угловой
45+9'
Rugby Borough (W) - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0
52'
West Brom (W) - 4-ый Гол
74'
Угловой
West Brom (W) - Угловой
75'
Угловой
West Brom (W) - Угловой
79'
Угловой
Rugby Borough (W) - Угловой
82'
Угловой
Rugby Borough (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Rugby Borough (W) — West Brom (W)

Команда Rugby Borough (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-6. Команда West Brom (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-2. Команда Rugby Borough (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. West Brom (W) забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Rugby Borough (W) Rugby Borough (W)
56%
West Brom (W) West Brom (W)
44%
Атаки
67
59
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
15
6
Удары в створ ворот
8
1
