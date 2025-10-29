Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Middlesbrough (W) - Halifax (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England National League Premier Women: Middlesbrough (W)Halifax (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

МСК
England National League Premier Women
Middlesbrough (W)
17'
66'
Завершен
2 : 1
29 октября 2025
Halifax (W)
27'
Смотреть онлайн
Middlesbrough (W) icon
17'
Halifax (W) icon
27'
Счет после первого тайма 1:1
Middlesbrough (W) icon
66'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Halifax (W) - Угловой
17'
Middlesbrough (W) - 1-ый Гол
27'
Halifax (W) - 2-ой Гол
34'
Угловой
Middlesbrough (W) - Угловой
40'
Угловой
Middlesbrough (W) - Угловой
45+4'
Угловой
Middlesbrough (W) - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
46'
Угловой
Middlesbrough (W) - Угловой
54'
Угловой
Halifax (W) - Угловой
56'
Угловой
Halifax (W) - Угловой
66'
Middlesbrough (W) - 3-ий Гол
71'
Угловой
Middlesbrough (W) - Угловой
79'
Угловой
Middlesbrough (W) - Угловой
82'
Угловой
Halifax (W) - Угловой
82'
Угловой
Halifax (W) - Угловой
83'
Угловой
Halifax (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Middlesbrough (W) — Halifax (W)

Команда Middlesbrough (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-3. Команда Halifax (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 3-6. Команда Middlesbrough (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Halifax (W) забивает 0, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Middlesbrough (W) Middlesbrough (W)
53%
Halifax (W) Halifax (W)
47%
Атаки
72
68
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
10
6
Удары в створ ворот
8
5
Комментарии к матчу
