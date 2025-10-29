Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England National League Premier Women : Middlesbrough (W) — Halifax (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

Превью матча Middlesbrough (W) — Halifax (W)

Команда Middlesbrough (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-3. Команда Halifax (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 3-6. Команда Middlesbrough (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Halifax (W) забивает 0, пропускает 1.