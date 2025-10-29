Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Derby (W) - Stoke (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England National League Premier Women: Derby (W)Stoke (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

МСК
England National League Premier Women
Derby (W)
11'
Отменен
1 : 2
29 октября 2025
Stoke (W)
48'
71'
Derby (W) icon
11'
Счет после первого тайма 1:0
Stoke (W) icon
48'
Stoke (W) icon
71'
Текстовая трансляция
11'
Derby (W) - 1-ый Гол
18'
Угловой
Derby (W) - Угловой
22'
Угловой
Derby (W) - Угловой
45+2'
Угловой
Stoke (W) - Угловой
45+6'
Угловой
Stoke (W) - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Stoke (W) - 2-ой Гол
68'
Угловой
Stoke (W) - Угловой
71'
Stoke (W) - 3-ий Гол
74'
Угловой
Stoke (W) - Угловой
82'
Угловой
Stoke (W) - Угловой
90+2'
Угловой
Stoke (W) - Угловой
90+2'
Угловой
Stoke (W) - Угловой

Превью матча Derby (W) — Stoke (W)

Команда Derby (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-5. Команда Stoke (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-5. Команда Derby (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Stoke (W) забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Derby (W) Derby (W)
38%
Stoke (W) Stoke (W)
62%
Атаки
46
58
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
4
10
Удары в створ ворот
2
16
Комментарии к матчу
