Смотреть онлайн Derby (W) - Stoke (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England National League Premier Women: Derby (W) — Stoke (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .
Превью матча Derby (W) — Stoke (W)
Команда Derby (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-5. Команда Stoke (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-5. Команда Derby (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Stoke (W) забивает 1, пропускает 1.