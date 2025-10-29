Смотреть онлайн Montespertoli - Viareggio Calcio 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Italy Eccellenza: Montespertoli — Viareggio Calcio . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
Превью матча Montespertoli — Viareggio Calcio
Команда Montespertoli в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0.