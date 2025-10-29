Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Wythenshawe FC (W) - Cheadle Town Stingers (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England National League Division 1 Women: Wythenshawe FC (W)Cheadle Town Stingers (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

МСК
England National League Division 1 Women
Wythenshawe FC (W)
27'
87'
Завершен
2 : 1
29 октября 2025
Cheadle Town Stingers (W)
22'
Смотреть онлайн
Cheadle Town Stingers (W) icon
22'
Wythenshawe FC (W) icon
27'
Счет после первого тайма 1:1
Wythenshawe FC (W) icon
87'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Cheadle Town Stingers (W) - Угловой
8'
Угловой
Wythenshawe FC (W) - Угловой
22'
Cheadle Town Stingers (W) - 1-ый Гол
27'
Wythenshawe FC (W) - 2-ой Гол
34'
Угловой
Wythenshawe FC (W) - Угловой
37'
Угловой
Wythenshawe FC (W) - Угловой
45'
Угловой
Cheadle Town Stingers (W) - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
53'
Угловой
Cheadle Town Stingers (W) - Угловой
54'
Угловой
Wythenshawe FC (W) - Угловой
61'
Угловой
Wythenshawe FC (W) - Угловой
81'
Угловой
Wythenshawe FC (W) - Угловой
86'
Угловой
Wythenshawe FC (W) - Угловой
87'
Угловой
Wythenshawe FC (W) - Угловой
87'
Wythenshawe FC (W) - 3-ий Гол
88'
Угловой
Cheadle Town Stingers (W) - Угловой
90+1'
Угловой
Cheadle Town Stingers (W) - Угловой
90+4'
Угловой
Cheadle Town Stingers (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Wythenshawe FC (W) — Cheadle Town Stingers (W)

Команда Wythenshawe FC (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда Cheadle Town Stingers (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-4. Команда Wythenshawe FC (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Cheadle Town Stingers (W) забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Wythenshawe FC (W) Wythenshawe FC (W)
53%
Cheadle Town Stingers (W) Cheadle Town Stingers (W)
47%
Атаки
76
80
Угловые
8
6
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
5
4
Комментарии к матчу
