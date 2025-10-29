29.10.2025
Смотреть онлайн Stockport (W) - Huddersfield (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England National League Division 1 Women: Stockport (W) — Huddersfield (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .
МСК
England National League Division 1 Women
Завершен
0 : 3
29 октября 2025
Huddersfield (W)
Текстовая трансляция
6'
Huddersfield (W) - Угловой
16'
Huddersfield (W) - Угловой
19'
Huddersfield (W) - Угловой
26'
Stockport (W) - Угловой
36'
Huddersfield (W) - Угловой
41'
Huddersfield (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Huddersfield (W) - 1-ый Гол
51'
Huddersfield (W) - Угловой
57'
Stockport (W) - Угловой
58'
Huddersfield (W) - 2-ой Гол
78'
Huddersfield (W) - 3-ий Гол
90+1'
Stockport (W) - Угловой
90+1'
Stockport (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3
Превью матча Stockport (W) — Huddersfield (W)
Статистика матча
Владение мячом
50%
50%
Атаки
75
74
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
6
7
Комментарии к матчу