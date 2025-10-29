Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Leeds (W) - Doncaster (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England National League Division 1 Women: Leeds (W)Doncaster (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

МСК
England National League Division 1 Women
Leeds (W)
10'
28'
66'
75'
Завершен
4 : 0
29 октября 2025
Doncaster (W)
Смотреть онлайн
Leeds (W) icon
10'
Leeds (W) icon
28'
Счет после первого тайма 2:0
Leeds (W) icon
66'
Leeds (W) icon
75'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Leeds (W) - Угловой
10'
Leeds (W) - 1-ый Гол
21'
Угловой
Leeds (W) - Угловой
23'
Угловой
Leeds (W) - Угловой
28'
Leeds (W) - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
66'
Leeds (W) - 3-ий Гол
71'
Угловой
Leeds (W) - Угловой
75'
Leeds (W) - 4-ый Гол
85'
Угловой
Leeds (W) - Угловой
89'
Угловой
Doncaster (W) - Угловой
89'
Угловой
Doncaster (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0

Превью матча Leeds (W) — Doncaster (W)

Команда Leeds (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-1.

Статистика матча

Владение мячом
Leeds (W) Leeds (W)
63%
Doncaster (W) Doncaster (W)
37%
Атаки
111
77
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
16
4
Удары в створ ворот
9
0
