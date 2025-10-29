29.10.2025
Смотреть онлайн Ринтих СК - Mawtawar SC 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — India Shillong 1st Division: Ринтих СК — Mawtawar SC . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 10:45 по московскому времени .
МСК
India Shillong 1st Division
Ринтих СК
17'
70'
Завершен
2 : 7
29 октября 2025
Mawtawar SC
5'
15'
31'
48'
56'
61'
63'
Текстовая трансляция
5'
Mawtawar SC - 1-ый Гол
6'
Mawtawar SC - Угловой
10'
Mawtawar SC - Угловой
13'
Mawtawar SC - Угловой
15'
Mawtawar SC - 2-ой Гол
16'
Ринтих СК - Угловой
17'
Ринтих СК - 3-ий Гол
19'
Ринтих СК - Угловой
20'
Ринтих СК - Незабитый пенальти
24'
Mawtawar SC - Угловой
31'
Mawtawar SC - 4-ый Гол
48'
Mawtawar SC - 5-ый Гол
56'
Mawtawar SC - 6-ый Гол
61'
Mawtawar SC - 7-ый Гол
63'
Mawtawar SC - 8-ый Гол
70'
Ринтих СК - 9-ый Гол
84'
Mawtawar SC - Угловой
Статистика матча
Атаки
150
124
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
1
6
Удары в створ ворот
5
8
