29.10.2025

Смотреть онлайн ФК Авро - Ранкорн Линнетс 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Северная лига - 1-й див.: ФК АвроРанкорн Линнетс . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

МСК
Северная лига - 1-й див.
ФК Авро
90'
Завершен
1 : 2
29 октября 2025
Ранкорн Линнетс
30'
45'
Ранкорн Линнетс icon
30'
Ранкорн Линнетс icon
45'
Счет после первого тайма 0:2
ФК Авро icon
90'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
10'
Угловой
ФК Авро - Угловой
16'
Угловой
ФК Авро - Угловой
27'
Угловой
ФК Авро - Угловой
30'
Угловой
Ранкорн Линнетс - Угловой
30'
Ранкорн Линнетс - 1-ый Гол
33'
Угловой
Ранкорн Линнетс - Угловой
36'
Угловой
ФК Авро - Угловой
38'
Угловой
Ранкорн Линнетс - Угловой
45'
Ранкорн Линнетс - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
48'
Угловой
ФК Авро - Угловой
76'
Угловой
ФК Авро - Угловой
76'
Угловой
ФК Авро - Угловой
80'
Угловой
ФК Авро - Угловой
86'
Угловой
ФК Авро - Угловой
90'
ФК Авро - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча ФК Авро — Ранкорн Линнетс

Команда ФК Авро в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-9. Команда Ранкорн Линнетс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-8. Команда ФК Авро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ранкорн Линнетс забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
ФК Авро ФК Авро
63%
Ранкорн Линнетс Ранкорн Линнетс
37%
Атаки
88
79
Угловые
9
3
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
6
3
Комментарии к матчу
