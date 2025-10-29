Смотреть онлайн ФК Авро - Ранкорн Линнетс 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Северная лига - 1-й див.: ФК Авро — Ранкорн Линнетс . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .
Превью матча ФК Авро — Ранкорн Линнетс
Команда ФК Авро в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-9. Команда Ранкорн Линнетс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-8. Команда ФК Авро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ранкорн Линнетс забивает 2, пропускает 1.