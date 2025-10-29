Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн UE Vic - Тона 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Кубок Каталонии: UE VicТона . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

МСК
Испания - Кубок Каталонии
UE Vic
41'
64'
71'
86'
Завершен
4 : 1
29 октября 2025
Тона
35'
UE Тона icon
35'
UE Vic icon
41'
Счет после первого тайма 1:1
UE Vic icon
64'
UE Vic icon
71'
UE Vic icon
86'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
UE Vic - Угловой
27'
Угловой
UE Vic - Угловой
35'
UE Тона - 1-ый Гол
40'
Угловой
UE Vic - Угловой
41'
UE Vic - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
56'
Угловой
UE Vic - Угловой
64'
UE Vic - 3-ий Гол
70'
Угловой
UE Vic - Угловой
71'
UE Vic - 4-ый Гол
73'
Угловой
UE Vic - Угловой
86'
UE Vic - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:1

Превью матча UE Vic — Тона

История последних встреч

UE Vic
UE Vic
Тона
UE Vic
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
26.10.2025
Тона
Тона
3:1
UE Vic
UE Vic
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
UE Vic UE Vic
59%
Тона Тона
41%
Атаки
115
81
Угловые
6
0
Удары мимо ворот
10
2
Удары в створ ворот
7
3
Комментарии к матчу
