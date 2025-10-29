29.10.2025
Смотреть онлайн UE Vic - Тона 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Каталонии: UE Vic — Тона . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
Текстовая трансляция
4'
UE Vic - Угловой
27'
UE Vic - Угловой
35'
UE Тона - 1-ый Гол
40'
UE Vic - Угловой
41'
UE Vic - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
56'
UE Vic - Угловой
64'
UE Vic - 3-ий Гол
70'
UE Vic - Угловой
71'
UE Vic - 4-ый Гол
73'
UE Vic - Угловой
86'
UE Vic - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:1
Превью матча UE Vic — Тона
История последних встреч
UE Vic
Тона
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
26.10.2025
Тона
3:1
UE Vic
Статистика матча
