Превью матча ФЕ Грама — Гирона B

Команда ФЕ Грама в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-11. Команда Гирона B, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-11. Команда ФЕ Грама в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Гирона B забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 августа 2025 на поле команды ФЕ Грама, в том матче победу одержали хозяева.