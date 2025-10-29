Смотреть онлайн ФЕ Грама - Гирона B 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Каталонии: ФЕ Грама — Гирона B . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча ФЕ Грама — Гирона B
Команда ФЕ Грама в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-11. Команда Гирона B, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-11. Команда ФЕ Грама в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Гирона B забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 августа 2025 на поле команды ФЕ Грама, в том матче победу одержали хозяева.