29.10.2025

Смотреть онлайн ФЕ Грама - Гирона B 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Кубок Каталонии: ФЕ ГрамаГирона B . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК
Испания - Кубок Каталонии
ФЕ Грама
10'
71'
86'
Завершен
3 : 0
29 октября 2025
Гирона B
Смотреть онлайн
ФЕ Грама icon
10'
Счет после первого тайма 1:0
ФЕ Грама icon
71'
ФЕ Грама icon
86'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
10'
ФЕ Грама - 1-ый Гол
15'
Угловой
Girona B - Угловой
31'
Угловой
ФЕ Грама - Угловой
35'
Угловой
Girona B - Угловой
39'
Угловой
ФЕ Грама - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
56'
Угловой
Girona B - Угловой
71'
ФЕ Грама - 2-ой Гол
86'
Угловой
ФЕ Грама - Угловой
86'
ФЕ Грама - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча ФЕ Грама — Гирона B

Команда ФЕ Грама в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-11. Команда Гирона B, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-11. Команда ФЕ Грама в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Гирона B забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 августа 2025 на поле команды ФЕ Грама, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

ФЕ Грама
ФЕ Грама
Гирона B
ФЕ Грама
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
30.08.2025
ФЕ Грама
ФЕ Грама
1:0
Гирона B
Гирона B
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФЕ Грама ФЕ Грама
40%
Гирона B Гирона B
60%
Атаки
71
107
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
5
2
Комментарии к матчу
