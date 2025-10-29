Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Кубок Каталонии : Сан-Кристобаль — l’Hospitalet . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

Превью матча Сан-Кристобаль — l’Hospitalet

Команда Сан-Кристобаль в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-9. Команда l’Hospitalet, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-14. Команда Сан-Кристобаль в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. l’Hospitalet забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 сентября 2025 на поле команды l’Hospitalet, в том матче победу одержали хозяева.