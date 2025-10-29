Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Сан-Кристобаль - l’Hospitalet 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Кубок Каталонии: Сан-Кристобальl’Hospitalet . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

МСК
Испания - Кубок Каталонии
Сан-Кристобаль
15'
21'
Завершен
2 : 1
29 октября 2025
l’Hospitalet
40'
Смотреть онлайн
CP Сан-Кристобаль icon
15'
CP Сан-Кристобаль icon
21'
CE L'Hospitalet icon
40'
Счет после первого тайма 2:1
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
CP Сан-Кристобаль - Угловой
15'
CP Сан-Кристобаль - 1-ый Гол
21'
CP Сан-Кристобаль - 2-ой Гол
40'
CE L'Hospitalet - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
48'
Угловой
CE L'Hospitalet - Угловой
49'
Угловой
CP Сан-Кристобаль - Угловой
82'
Угловой
CE L'Hospitalet - Угловой
83'
Угловой
CE L'Hospitalet - Угловой
87'
Угловой
CP Сан-Кристобаль - Угловой
90+1'
Угловой
CE L'Hospitalet - Угловой
90+5'
Угловой
CE L'Hospitalet - Угловой
90+5'
Угловой
CE L'Hospitalet - Угловой
90+6'
Угловой
CE L'Hospitalet - Угловой
90+8'
Угловой
CE L'Hospitalet - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Сан-Кристобаль — l’Hospitalet

Команда Сан-Кристобаль в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-9. Команда l’Hospitalet, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-14. Команда Сан-Кристобаль в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. l’Hospitalet забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 сентября 2025 на поле команды l’Hospitalet, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Сан-Кристобаль
Сан-Кристобаль
l’Hospitalet
Сан-Кристобаль
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.09.2025
l’Hospitalet
l’Hospitalet
1:0
Сан-Кристобаль
Сан-Кристобаль
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сан-Кристобаль Сан-Кристобаль
48%
l’Hospitalet l’Hospitalet
52%
Атаки
59
81
Угловые
3
8
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
5
5
Комментарии к матчу
