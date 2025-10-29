Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Камп де футбол Риполлет - Серданьола-дель-Вальес 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Кубок Каталонии: Камп де футбол РиполлетСерданьола-дель-Вальес . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Испания - Кубок Каталонии
Камп де футбол Риполлет
9'
15'
Завершен
2 : 2
29 октября 2025
Серданьола-дель-Вальес
1'
31'
Смотреть онлайн
Серданьола-дель-Вальес FC icon
1'
Камп де футбол Риполлет icon
9'
Камп де футбол Риполлет icon
15'
Серданьола-дель-Вальес FC icon
31'
Счет после первого тайма 2:2
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
1'
Серданьола-дель-Вальес FC - 1-ый Гол
5'
Угловой
Камп де футбол Риполлет - Угловой
6'
Угловой
Камп де футбол Риполлет - Угловой
7'
Угловой
Серданьола-дель-Вальес FC - Угловой
9'
Камп де футбол Риполлет - 2-ой Гол
11'
Угловой
Серданьола-дель-Вальес FC - Угловой
15'
Угловой
Камп де футбол Риполлет - Угловой
15'
Камп де футбол Риполлет - 3-ий Гол
22'
Угловой
Камп де футбол Риполлет - Угловой
25'
Угловой
Камп де футбол Риполлет - Угловой
27'
Угловой
Серданьола-дель-Вальес FC - Угловой
31'
Угловой
Серданьола-дель-Вальес FC - Угловой
31'
Серданьола-дель-Вальес FC - 4-ый Гол
41'
Угловой
Серданьола-дель-Вальес FC - Угловой
Счет после первого тайма 2:2
61'
Угловой
Серданьола-дель-Вальес FC - Угловой
63'
Угловой
Камп де футбол Риполлет - Угловой
78'
Угловой
Серданьола-дель-Вальес FC - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Камп де футбол Риполлет — Серданьола-дель-Вальес

Статистика матча

Владение мячом
Камп де футбол Риполлет Камп де футбол Риполлет
40%
Серданьола-дель-Вальес Серданьола-дель-Вальес
60%
Атаки
90
83
Угловые
6
7
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
7
5
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA