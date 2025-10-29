Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Банкс - Туррифф Юнайтед 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Scotland Regional Cup: БанксТуррифф Юнайтед . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

МСК
Scotland Regional Cup
Банкс
35'
58'
Завершен
2 : 0
29 октября 2025
Туррифф Юнайтед
Банкс icon
35'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,1
Банкс icon
58'
Матч закончился со счётом 2:0 : 3,1
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Банкс - Угловой
11'
Угловой
Банкс - Угловой
14'
Угловой
Банкс - Угловой
19'
Угловой
Банкс - Угловой
34'
Угловой
Банкс - Угловой
35'
Банкс - 1-ый Гол
40'
Угловой
Банкс - Угловой
41'
Угловой
Банкс - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,1
58'
Банкс - 2-ой Гол
67'
Угловой
Туррифф Юнайтед - Угловой
78'
Угловой
Туррифф Юнайтед - Угловой
78'
Угловой
Туррифф Юнайтед - Угловой
83'
Угловой
Туррифф Юнайтед - Угловой
85'
Угловой
Банкс - Угловой
88'
Угловой
Банкс - Угловой
88'
Угловой
Банкс - Угловой
90+2'
Угловой
Туррифф Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 3,1

Превью матча Банкс — Туррифф Юнайтед

Команда Банкс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-11. Команда Туррифф Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-7. Команда Банкс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Туррифф Юнайтед забивает 0, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Банкс Банкс
51%
Туррифф Юнайтед Туррифф Юнайтед
49%
Атаки
53
55
Угловые
10
5
Удары мимо ворот
5
2
Удары в створ ворот
3
1
Комментарии к матчу
