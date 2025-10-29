Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Scotland Regional Cup : Банкс — Туррифф Юнайтед . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

Превью матча Банкс — Туррифф Юнайтед

Команда Банкс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-11. Команда Туррифф Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-7. Команда Банкс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Туррифф Юнайтед забивает 0, пропускает 1.