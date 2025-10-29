Смотреть онлайн Worcester City (W) - Kidderminster (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England National League Division 1 Women: Worcester City (W) — Kidderminster (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .
Превью матча Worcester City (W) — Kidderminster (W)
Команда Worcester City (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-6.