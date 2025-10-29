Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Worcester City (W) - Kidderminster (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England National League Division 1 Women: Worcester City (W)Kidderminster (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

МСК
England National League Division 1 Women
Worcester City (W)
40'
Завершен
1 : 0
29 октября 2025
Kidderminster (W)
Смотреть онлайн
Worcester City (W) icon
40'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Worcester City (W) - Угловой
19'
Угловой
Worcester City (W) - Угловой
20'
Угловой
Worcester City (W) - Угловой
22'
Угловой
Worcester City (W) - Угловой
25'
Угловой
Kidderminster (W) - Угловой
29'
Угловой
Kidderminster (W) - Угловой
40'
Worcester City (W) - 1-ый Гол
42'
Угловой
Kidderminster (W) - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
49'
Угловой
Worcester City (W) - Угловой
66'
Угловой
Kidderminster (W) - Угловой
76'
Угловой
Kidderminster (W) - Угловой
90+6'
Worcester City (W) - Незабитый пенальти
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Worcester City (W) — Kidderminster (W)

Команда Worcester City (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-6.

Статистика матча

Владение мячом
Worcester City (W) Worcester City (W)
46%
Kidderminster (W) Kidderminster (W)
54%
Атаки
61
58
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
4
8
Удары в створ ворот
4
3
