29.10.2025
Смотреть онлайн Бейконсфилд Таун - Эйлсбери Юнайтед 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England Southern League Div One: Бейконсфилд Таун — Эйлсбери Юнайтед . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .
МСК
England Southern League Div One
Бейконсфилд Таун
9'
90+1'
Завершен
2 : 3
29 октября 2025
Эйлсбери Юнайтед
71'
82'
87'
Счет после первого тайма 1:0
Aylesbury Utd
71'
Aylesbury Utd
82'
Aylesbury Utd
87'
Бейконсфилд Таун Town
90+1'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
9'
Бейконсфилд Таун Town - 1-ый Гол
17'
Aylesbury Utd - Угловой
29'
Aylesbury Utd - Угловой
32'
Aylesbury Utd - Угловой
34'
Бейконсфилд Таун Town - Угловой
71'
Aylesbury Utd - 2-ой Гол
82'
Aylesbury Utd - Угловой
82'
Aylesbury Utd - 3-ий Гол
86'
Бейконсфилд Таун Town - Угловой
87'
Aylesbury Utd - 4-ый Гол
90+1'
Бейконсфилд Таун Town - 5-ый Гол
90+2'
Aylesbury Utd - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
47%
53%
Атаки
99
77
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
6
12
Удары в створ ворот
3
7
