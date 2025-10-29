Смотреть онлайн Кингстониан - Хендон 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Райман Лига - Див 1 - Юг: Кингстониан — Хендон . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:01 по московскому времени .
Превью матча Кингстониан — Хендон
Команда Кингстониан в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-18. Команда Хендон, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 10-6. Команда Кингстониан в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Хендон забивает 1, пропускает 1.