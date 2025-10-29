Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Кингстониан - Хендон 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Райман Лига - Див 1 - Юг: КингстонианХендон . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:01 по московскому времени .

МСК
Райман Лига - Див 1 - Юг
Кингстониан
2'
12'
39'
Завершен
3 : 1
29 октября 2025
Хендон
76'
Смотреть онлайн
Кингстониан icon
2'
Кингстониан icon
12'
Кингстониан icon
39'
Счет после первого тайма 3:0 : 1,1
Хендон icon
76'
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,1
Текстовая трансляция
2'
Кингстониан - 1-ый Гол
12'
Кингстониан - 2-ой Гол
27'
Угловой
Хендон - Угловой
36'
Угловой
Хендон - Угловой
39'
Кингстониан - 3-ий Гол
45+3'
Угловой
Хендон - Угловой
Счет после первого тайма 3:0 : 1,1
61'
Угловой
Кингстониан - Угловой
61'
Угловой
Кингстониан - Угловой
62'
Угловой
Хендон - Угловой
76'
Хендон - 4-ый Гол
81'
Угловой
Хендон - Угловой
90+6'
Угловой
Хендон - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,1

Превью матча Кингстониан — Хендон

Команда Кингстониан в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-18. Команда Хендон, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 10-6. Команда Кингстониан в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Хендон забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Кингстониан Кингстониан
41%
Хендон Хендон
59%
Атаки
68
93
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
9
16
Удары в створ ворот
9
6
Комментарии к матчу
