29.10.2025
Смотреть онлайн YAWN FC - South Mumbai Utd 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — India Mumbai Super Division: YAWN FC — South Mumbai Utd . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 09:21 по московскому времени .
МСК
India Mumbai Super Division
YAWN FC
13'
16'
45+6'
83'
Завершен
4 : 2
29 октября 2025
South Mumbai Utd
66'
74'
YAWN FC
13'
YAWN FC
16'
YAWN FC
45+6'
Счет после первого тайма 3:0 : 3,2
South Mumbai Utd
66'
South Mumbai Utd
74'
YAWN FC
83'
Матч закончился со счётом 4:2 : 3,2
Текстовая трансляция
12'
YAWN FC - Угловой
13'
YAWN FC - 1-ый Гол
16'
YAWN FC - 2-ой Гол
26'
South Mumbai Utd - Угловой
27'
South Mumbai Utd - Угловой
33'
YAWN FC - Угловой
37'
YAWN FC - Угловой
45+6'
YAWN FC - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0 : 3,2
66'
South Mumbai Utd - 4-ый Гол
68'
YAWN FC - Угловой
74'
South Mumbai Utd - 5-ый Гол
83'
YAWN FC - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:2 : 3,2
Превью матча YAWN FC — South Mumbai Utd
Статистика матча
Владение мячом
52%
48%
Атаки
78
94
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
8
5
Комментарии к матчу