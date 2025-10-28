Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Bristol Rovers (W) - Swindon (W) 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England National League Division 1 Women: Bristol Rovers (W)Swindon (W) . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

МСК
England National League Division 1 Women
Bristol Rovers (W)
71'
Завершен
1 : 2
28 октября 2025
Swindon (W)
9'
75'
Swindon (W) icon
9'
Счет после первого тайма 0:1
Bristol Rovers (W) icon
71'
Swindon (W) icon
75'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Bristol Rovers (W) - Угловой
9'
Swindon (W) - 1-ый Гол
13'
Угловой
Swindon (W) - Угловой
18'
Угловой
Swindon (W) - Угловой
34'
Угловой
Bristol Rovers (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
48'
Угловой
Swindon (W) - Угловой
63'
Угловой
Bristol Rovers (W) - Угловой
71'
Bristol Rovers (W) - 2-ой Гол
75'
Swindon (W) - 3-ий Гол
86'
Угловой
Bristol Rovers (W) - Угловой
90+3'
Угловой
Swindon (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Bristol Rovers (W) — Swindon (W)

Команда Bristol Rovers (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 13-7.

Статистика матча

Владение мячом
Bristol Rovers (W) Bristol Rovers (W)
53%
Swindon (W) Swindon (W)
47%
Атаки
65
67
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
2
4
Удары в створ ворот
4
7
