28.10.2025

Смотреть онлайн Винчестер - Бишопс Клив 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England Southern League Div One: ВинчестерБишопс Клив . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

МСК
England Southern League Div One
Винчестер
36'
Завершен
1 : 1
28 октября 2025
Бишопс Клив
53'
Винчестер icon
36'
Счет после первого тайма 1:0
Бишопс Клив icon
53'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Винчестер - Угловой
29'
Угловой
Бишопс Клив - Угловой
36'
Угловой
Винчестер - Угловой
36'
Винчестер - 1-ый Гол
44'
Угловой
Бишопс Клив - Угловой
45+3'
Угловой
Бишопс Клив - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Угловой
Винчестер - Угловой
49'
Угловой
Винчестер - Угловой
52'
Угловой
Бишопс Клив - Угловой
53'
Угловой
Бишопс Клив - Угловой
53'
Бишопс Клив - 2-ой Гол
56'
Угловой
Винчестер - Угловой
57'
Угловой
Бишопс Клив - Угловой
62'
Угловой
Бишопс Клив - Угловой
64'
Угловой
Бишопс Клив - Угловой
70'
Угловой
Бишопс Клив - Угловой
82'
Угловой
Винчестер - Угловой
87'
Угловой
Винчестер - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Винчестер — Бишопс Клив

Команда Винчестер в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-7. Команда Бишопс Клив, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-12. Команда Винчестер в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бишопс Клив забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Винчестер Винчестер
46%
Бишопс Клив Бишопс Клив
54%
Атаки
84
77
Угловые
7
9
Удары мимо ворот
12
11
Удары в створ ворот
8
6
Комментарии к матчу
