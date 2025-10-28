Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы
расскажем о матче
турнира England Southern League Div One: Винчестер — Бишопс Клив
. Начало встречи 28 октября 2025
запланировано на 22:45
по московскому времени
.
Команда Винчестер в последних
10 матчах
одержала 1 победа
, 1 раз сыграла вничью
и
проиграла 2 матча
с разницей мячей 5-7.
Команда Бишопс Клив, сыграв 10
матчей, выиграла 1 раз
,1 матч завершила
вничью
и
потерпела 2 поражения
с разницей мячей 10-12.
Команда Винчестер в среднем
забивает 1 гола за игру, пропускает
1. Бишопс Клив
забивает 1, пропускает
1.