Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England Southern League Div One : Винчестер — Бишопс Клив . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

Превью матча Винчестер — Бишопс Клив

Команда Винчестер в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-7. Команда Бишопс Клив, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-12. Команда Винчестер в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бишопс Клив забивает 1, пропускает 1.