28.10.2025
Смотреть онлайн Brixham - Falmouth Town 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England Southern League Div One: Brixham — Falmouth Town . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .
МСК
England Southern League Div One
Brixham
90+6'
Завершен
1 : 1
28 октября 2025
Falmouth Town
18'
Текстовая трансляция
2'
Falmouth Town - Угловой
11'
Brixham - Угловой
18'
Falmouth Town - Угловой
18'
Falmouth Town - 1-ый Гол
23'
Brixham - Угловой
24'
Brixham - Угловой
31'
Brixham - Угловой
45+5'
Brixham - Угловой
45+5'
Brixham - Угловой
45+6'
Brixham - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
60'
Brixham - Угловой
82'
Brixham - Угловой
90+4'
Falmouth Town - Угловой
90+4'
Falmouth Town - Угловой
90+5'
Falmouth Town - Угловой
90+6'
Brixham - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Brixham — Falmouth Town
Статистика матча
Владение мячом
56%
44%
Атаки
88
54
Угловые
9
5
Удары мимо ворот
12
2
Удары в створ ворот
5
10
Комментарии к матчу