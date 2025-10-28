Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирландия — Северная Ирландия. Премьер-лига. Футбол : Колрейн — Линфилд , 23 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе The Showgrounds .

Превью матча Колрейн — Линфилд

Команда Колрейн в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-7. Команда Линфилд, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-11. Команда Колрейн в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Линфилд забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Линфилд, в том матче сыграли вничью.