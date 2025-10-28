Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Колрейн - Линфилд 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИрландияСеверная Ирландия. Премьер-лига. Футбол: КолрейнЛинфилд, 23 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе The Showgrounds.

МСК, 23 тур, Стадион: The Showgrounds
Северная Ирландия. Премьер-лига. Футбол
Колрейн
56'
83'
Завершен
2 : 2
28 октября 2025
Линфилд
15'
37'
Линфилд icon
15'
Линфилд icon
37'
Счет после первого тайма 0:2 : 0,1
Колрейн icon
56'
Колрейн icon
83'
Матч закончился со счётом 2:2 : 0,1
Текстовая трансляция
15'
Линфилд - 1-ый Гол
24'
Угловой
Линфилд - Угловой
25'
Угловой
Линфилд - Угловой
36'
Угловой
Линфилд - Угловой
37'
Линфилд - 2-ой Гол
42'
Угловой
Колрейн - Угловой
45'
Угловой
Линфилд - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 0,1
56'
Колрейн - 3-ий Гол
82'
Угловой
Колрейн - Угловой
83'
Колрейн - 4-ый Гол
85'
Угловой
Колрейн - Угловой
85'
Угловой
Колрейн - Угловой
90+3'
Угловой
Линфилд - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 0,1

Превью матча Колрейн — Линфилд

Команда Колрейн в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-7. Команда Линфилд, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-11. Команда Колрейн в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Линфилд забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Линфилд, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Колрейн
Колрейн
Линфилд
Колрейн
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
08.11.2025
Линфилд
Линфилд
1:1
Колрейн
Колрейн
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Колрейн Колрейн
61%
Линфилд Линфилд
39%
Атаки
110
78
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
5
2
Игры 23 тур
28.10.2025
Колрейн
2:2
Линфилд
Завершен
Комментарии к матчу
