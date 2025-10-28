Смотреть онлайн Воксхолл Моторс - Нантвич Таун 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Северная лига - 1-й див.: Воксхолл Моторс — Нантвич Таун . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .
Превью матча Воксхолл Моторс — Нантвич Таун
Команда Воксхолл Моторс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-9. Команда Нантвич Таун, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-10. Команда Воксхолл Моторс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Нантвич Таун забивает 1, пропускает 1.