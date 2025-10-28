Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Моссли - Атертон К 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Северная лига - 1-й див.: МосслиАтертон К . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

МСК
Северная лига - 1-й див.
Моссли
35'
47'
90+1'
Завершен
3 : 0
28 октября 2025
Атертон К
Моссли icon
35'
Счет после первого тайма 1:0
Моссли icon
47'
Моссли icon
90+1'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Атертон К - Угловой
3'
Угловой
Атертон К - Угловой
10'
Угловой
Моссли - Угловой
17'
Угловой
Моссли - Угловой
26'
Угловой
Моссли - Угловой
35'
Моссли - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
47'
Угловой
Моссли - Угловой
47'
Моссли - 2-ой Гол
57'
Угловой
Моссли - Угловой
63'
Угловой
Моссли - Угловой
72'
Угловой
Атертон К - Угловой
73'
Угловой
Моссли - Угловой
79'
Угловой
Атертон К - Угловой
79'
Угловой
Атертон К - Угловой
81'
Угловой
Атертон К - Угловой
90+1'
Моссли - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Моссли — Атертон К

Статистика матча

Владение мячом
Моссли Моссли
50%
Атертон К Атертон К
50%
Атаки
73
86
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
3
8
Удары в створ ворот
6
1
Комментарии к матчу
