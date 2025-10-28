28.10.2025
Смотреть онлайн Моссли - Атертон К 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Северная лига - 1-й див.: Моссли — Атертон К . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .
Текстовая трансляция
2'
Атертон К - Угловой
3'
Атертон К - Угловой
10'
Моссли - Угловой
17'
Моссли - Угловой
26'
Моссли - Угловой
35'
Моссли - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
47'
Моссли - Угловой
47'
Моссли - 2-ой Гол
57'
Моссли - Угловой
63'
Моссли - Угловой
72'
Атертон К - Угловой
73'
Моссли - Угловой
79'
Атертон К - Угловой
79'
Атертон К - Угловой
81'
Атертон К - Угловой
90+1'
Моссли - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0
