Смотреть онлайн Кидсгров - Виттон 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Северная лига - 1-й див.: Кидсгров — Виттон . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .
Превью матча Кидсгров — Виттон
Команда Кидсгров в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 6-17. Команда Виттон, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-19. Команда Кидсгров в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Виттон забивает 1, пропускает 2.