Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Северная лига - 1-й див. : Данстон — Гримсби . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

Превью матча Данстон — Гримсби

Команда Данстон в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-3. Команда Гримсби, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-14. Команда Данстон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Гримсби забивает 1, пропускает 1.