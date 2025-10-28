Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Бишоп Оклэнд - Силсден 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Северная лига - 1-й див.: Бишоп ОклэндСилсден . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

МСК
Северная лига - 1-й див.
Бишоп Оклэнд
Завершен
0 : 1
28 октября 2025
Силсден
77'
Счет после первого тайма 0:0
Силсден icon
77'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Бишоп Оклэнд - Угловой
32'
Угловой
Силсден - Угловой
32'
Угловой
Силсден - Угловой
36'
Угловой
Силсден - Угловой
38'
Угловой
Силсден - Угловой
39'
Угловой
Бишоп Оклэнд - Угловой
39'
Угловой
Бишоп Оклэнд - Угловой
41'
Угловой
Силсден - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Угловой
Бишоп Оклэнд - Угловой
56'
Угловой
Силсден - Угловой
57'
Угловой
Силсден - Угловой
58'
Угловой
Силсден - Угловой
71'
Угловой
Бишоп Оклэнд - Угловой
76'
Угловой
Силсден - Угловой
77'
Силсден - 1-ый Гол
79'
Угловой
Бишоп Оклэнд - Угловой
80'
Угловой
Бишоп Оклэнд - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Бишоп Оклэнд — Силсден

Команда Бишоп Оклэнд в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-12. Команда Силсден, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-21. Команда Бишоп Оклэнд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Силсден забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Бишоп Оклэнд Бишоп Оклэнд
60%
Силсден Силсден
40%
Атаки
101
95
Угловые
7
9
Удары мимо ворот
5
11
Удары в створ ворот
5
4
Комментарии к матчу
