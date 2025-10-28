Смотреть онлайн Бишоп Оклэнд - Силсден 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Северная лига - 1-й див.: Бишоп Оклэнд — Силсден . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .
Превью матча Бишоп Оклэнд — Силсден
Команда Бишоп Оклэнд в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-12. Команда Силсден, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-21. Команда Бишоп Оклэнд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Силсден забивает 1, пропускает 2.