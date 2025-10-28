Смотреть онлайн Саттон - АФК Рашден энд Даймондс 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Северная лига - 1-й див.: Саттон — АФК Рашден энд Даймондс . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .
Превью матча Саттон — АФК Рашден энд Даймондс
Команда Саттон в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-13. Команда АФК Рашден энд Даймондс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-11. Команда Саттон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. АФК Рашден энд Даймондс забивает 1, пропускает 1.