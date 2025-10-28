Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Саттон - АФК Рашден энд Даймондс 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Северная лига - 1-й див.: СаттонАФК Рашден энд Даймондс . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

МСК
Северная лига - 1-й див.
Саттон
7'
9'
32'
69'
90+3'
Завершен
5 : 3
28 октября 2025
АФК Рашден энд Даймондс
14'
36'
60'
Смотреть онлайн
Саттон icon
7'
Саттон icon
9'
АФК Рашден энд Даймондс icon
14'
Саттон icon
32'
АФК Рашден энд Даймондс icon
36'
Счет после первого тайма 3:2 : 1,3
АФК Рашден энд Даймондс icon
60'
Саттон icon
69'
Саттон icon
90+3'
Матч закончился со счётом 5:3 : 1,3
Текстовая трансляция
7'
Саттон - 1-ый Гол
9'
Саттон - 2-ой Гол
14'
АФК Рашден энд Даймондс - 3-ий Гол
32'
Саттон - 4-ый Гол
36'
Угловой
АФК Рашден энд Даймондс - Угловой
36'
АФК Рашден энд Даймондс - 5-ый Гол
44'
Угловой
АФК Рашден энд Даймондс - Угловой
Счет после первого тайма 3:2 : 1,3
52'
Угловой
АФК Рашден энд Даймондс - Угловой
60'
АФК Рашден энд Даймондс - 6-ый Гол
69'
Саттон - 7-ый Гол
90+3'
Саттон - 8-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:3 : 1,3

Превью матча Саттон — АФК Рашден энд Даймондс

Команда Саттон в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-13. Команда АФК Рашден энд Даймондс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-11. Команда Саттон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. АФК Рашден энд Даймондс забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Саттон Саттон
51%
АФК Рашден энд Даймондс АФК Рашден энд Даймондс
49%
Атаки
92
79
Угловые
0
3
Удары мимо ворот
2
2
Удары в створ ворот
8
5
Комментарии к матчу
