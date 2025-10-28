Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Северная лига - 1-й див. : Карлтон — Rugby Borough . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

Превью матча Карлтон — Rugby Borough

Команда Карлтон в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 8-5. Команда Rugby Borough, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-4. Команда Карлтон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Rugby Borough забивает 1, пропускает 0.