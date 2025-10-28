Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Карлтон - Rugby Borough 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Северная лига - 1-й див.: КарлтонRugby Borough . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

МСК
Северная лига - 1-й див.
Карлтон
22'
37'
Завершен
2 : 1
28 октября 2025
Rugby Borough
81'
Карлтон icon
22'
Карлтон icon
37'
Счет после первого тайма 2:0
Rugby Borough icon
81'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Карлтон - Угловой
22'
Карлтон - 1-ый Гол
37'
Карлтон - 2-ой Гол
45+4'
Угловой
Rugby Borough - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
50'
Угловой
Карлтон - Угловой
68'
Угловой
Карлтон - Угловой
76'
Угловой
Rugby Borough - Угловой
81'
Rugby Borough - 3-ий Гол
89'
Угловой
Rugby Borough - Угловой
90+1'
Угловой
Карлтон - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Карлтон — Rugby Borough

Команда Карлтон в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 8-5. Команда Rugby Borough, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-4. Команда Карлтон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Rugby Borough забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Карлтон Карлтон
45%
Rugby Borough Rugby Borough
55%
Атаки
84
76
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
5
3
