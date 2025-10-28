Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
28.10.2025

Смотреть онлайн Басфорд Юнайтед - Университет Лафборо 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Северная лига - 1-й див.: Басфорд ЮнайтедУниверситет Лафборо . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

МСК
Северная лига - 1-й див.
Басфорд Юнайтед
8'
35'
50'
Завершен
3 : 0
28 октября 2025
Университет Лафборо
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Басфорд Юнайтед icon
8'
Басфорд Юнайтед icon
35'
Счет после первого тайма 2:0
Басфорд Юнайтед icon
50'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Loughborough Students - Угловой
6'
Угловой
Басфорд Юнайтед - Угловой
8'
Басфорд Юнайтед - 1-ый Гол
21'
Угловой
Басфорд Юнайтед - Угловой
30'
Угловой
Басфорд Юнайтед - Угловой
35'
Басфорд Юнайтед - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
50'
Угловой
Басфорд Юнайтед - Угловой
50'
Басфорд Юнайтед - 3-ий Гол
62'
Угловой
Loughborough Students - Угловой
70'
Угловой
Loughborough Students - Угловой
83'
Угловой
Басфорд Юнайтед - Угловой
90+4'
Угловой
Loughborough Students - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Басфорд Юнайтед — Университет Лафборо

Команда Басфорд Юнайтед в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-11. Команда Университет Лафборо, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-11. Команда Басфорд Юнайтед в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Университет Лафборо забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Басфорд Юнайтед Басфорд Юнайтед
54%
Университет Лафборо Университет Лафборо
46%
Атаки
61
55
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
6
3
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
ГС Уорриорз ГС Уорриорз
10 Ноября
04:40
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Каролина Каролина
Торонто Торонто
10 Ноября
03:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA