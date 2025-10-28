Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Северная лига - 1-й див. : Басфорд Юнайтед — Университет Лафборо . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

Превью матча Басфорд Юнайтед — Университет Лафборо

Команда Басфорд Юнайтед в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-11. Команда Университет Лафборо, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-11. Команда Басфорд Юнайтед в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Университет Лафборо забивает 1, пропускает 1.