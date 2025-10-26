26.10.2025
Смотреть онлайн Сейландия (20) - ФК Реал Бразилия U20 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil U20 Copa Brasilia: Сейландия (20) — ФК Реал Бразилия U20 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:56 по московскому времени .
МСК
Brazil U20 Copa Brasilia
Завершен
0 : 3
26 октября 2025
ФК Реал Бразилия U20
16'
58'
84'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,1
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
1'
Сейландия (20) - Угловой
16'
ФК Реал Бразилия U20 - 1-ый Гол
32'
ФК Реал Бразилия U20 - Угловой
42'
ФК Реал Бразилия U20 - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,1
49'
ФК Реал Бразилия U20 - Угловой
58'
ФК Реал Бразилия U20 - 2-ой Гол
63'
Сейландия (20) - Угловой
72'
ФК Реал Бразилия U20 - Угловой
84'
ФК Реал Бразилия U20 - 3-ий Гол
88'
ФК Реал Бразилия U20 - Угловой
88'
ФК Реал Бразилия U20 - Угловой
90+2'
ФК Реал Бразилия U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3
Превью матча Сейландия (20) — ФК Реал Бразилия U20
Статистика матча
Атаки
40
54
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
1
3
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу