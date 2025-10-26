Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Депортиво Аютла - Универсидад Сан-Карлос 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Guatemala Segunda Division: Депортиво АютлаУниверсидад Сан-Карлос . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Guatemala Segunda Division
Депортиво Аютла
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Универсидад Сан-Карлос
Смотреть онлайн
Превью матча Депортиво Аютла — Универсидад Сан-Карлос

Команда Депортиво Аютла в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-12. Команда Универсидад Сан-Карлос, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 17-7. Команда Депортиво Аютла в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Универсидад Сан-Карлос забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Универсидад Сан-Карлос, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Депортиво Аютла
Депортиво Аютла
Универсидад Сан-Карлос
Депортиво Аютла
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
01.11.2025
Универсидад Сан-Карлос
Универсидад Сан-Карлос
2:2
Депортиво Аютла
Депортиво Аютла
Обзор

Статистика матча

Атаки
91
82
Угловые
20
1
Комментарии к матчу
