Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Guatemala Segunda Division : Депортиво Аютла — Универсидад Сан-Карлос . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

Превью матча Депортиво Аютла — Универсидад Сан-Карлос

Команда Депортиво Аютла в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-12. Команда Универсидад Сан-Карлос, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 17-7. Команда Депортиво Аютла в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Универсидад Сан-Карлос забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Универсидад Сан-Карлос, в том матче сыграли вничью.