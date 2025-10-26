Смотреть онлайн ФК Флора Таллин III - Кейла 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эстония — Эстония - 2-я лига: ФК Флора Таллин III — Кейла . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
Превью матча ФК Флора Таллин III — Кейла
Команда ФК Флора Таллин III в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 23-17. Команда Кейла, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 19-38. Команда ФК Флора Таллин III в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Кейла забивает 2, пропускает 4.