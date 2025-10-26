Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эстония — Эстония - 2-я лига : Саку Спортинг — Левада Таллин U19 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

Превью матча Саку Спортинг — Левада Таллин U19

Команда Саку Спортинг в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 21-33. Команда Левада Таллин U19, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 34-6. Команда Саку Спортинг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Левада Таллин U19 забивает 3, пропускает 1.