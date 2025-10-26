Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Guatemala Youth - Costa Rica Youth 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Игры Центральной Америки и Карибского бассейна, Женщины, Гр. A: Guatemala YouthCosta Rica Youth . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

МСК
Игры Центральной Америки и Карибского бассейна, Женщины, Гр. A
Guatemala Youth
90+4'
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Costa Rica Youth
27'
45+1'
Смотреть онлайн
Costa Rica Youth icon
27'
Costa Rica Youth icon
45+1'
Счет после первого тайма 0:2
Guatemala Youth icon
90+4'
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Guatemala Youth - Угловой
14'
Угловой
Guatemala Youth - Угловой
27'
Costa Rica Youth - Незабитый пенальти
27'
Costa Rica Youth - 1-ый Гол
36'
Угловой
Costa Rica Youth - Угловой
42'
Угловой
Guatemala Youth - Угловой
45+1'
Costa Rica Youth - 2-ой Гол
45+4'
Угловой
Costa Rica Youth - Угловой
53'
Угловой
Guatemala Youth - Угловой
55'
Угловой
Costa Rica Youth - Угловой
81'
Угловой
Costa Rica Youth - Угловой
90+4'
Guatemala Youth - 3-ий Гол
90+6'
Угловой
Costa Rica Youth - Угловой
Превью матча Guatemala Youth — Costa Rica Youth

Команда Guatemala Youth в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0. Команда Costa Rica Youth, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 1-3. Команда Guatemala Youth в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Costa Rica Youth забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Атаки
110
97
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
9
8
Удары в створ ворот
2
9
Комментарии к матчу
