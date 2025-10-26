Смотреть онлайн SV Voorwaarts - SV Leo Victor 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Suriname Major League: SV Voorwaarts — SV Leo Victor . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени .
Превью матча SV Voorwaarts — SV Leo Victor
Команда SV Voorwaarts в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-5.