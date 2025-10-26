Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн SV Voorwaarts - SV Leo Victor 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Suriname Major League: SV VoorwaartsSV Leo Victor . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени .

МСК
Suriname Major League
SV Voorwaarts
44'
60'
Завершен
2 : 3
26 октября 2025
SV Leo Victor
32'
68'
69'
SV Leo Victor icon
32'
SV Voorwaarts icon
44'
Счет после первого тайма 1:1 : 3,3
SV Voorwaarts icon
60'
SV Leo Victor icon
68'
SV Leo Victor icon
69'
Матч закончился со счётом 2:3 : 3,3
Текстовая трансляция
16'
Угловой
SV Leo Victor - Угловой
16'
Угловой
SV Leo Victor - Угловой
21'
Угловой
SV Leo Victor - Угловой
23'
Угловой
SV Leo Victor - Угловой
27'
Угловой
SV Leo Victor - Угловой
32'
SV Leo Victor - 1-ый Гол
39'
Угловой
SV Leo Victor - Угловой
44'
SV Voorwaarts - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 3,3
57'
Угловой
SV Leo Victor - Угловой
57'
Угловой
SV Leo Victor - Угловой
60'
SV Voorwaarts - 3-ий Гол
68'
SV Leo Victor - 4-ый Гол
69'
Угловой
SV Leo Victor - Угловой
69'
SV Leo Victor - 5-ый Гол
79'
Угловой
SV Voorwaarts - Угловой
82'
Угловой
SV Leo Victor - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3 : 3,3

Превью матча SV Voorwaarts — SV Leo Victor

Команда SV Voorwaarts в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-5.

Статистика матча

Атаки
44
64
Угловые
1
10
Удары мимо ворот
1
6
Удары в створ ворот
4
4
Комментарии к матчу
