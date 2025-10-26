Смотреть онлайн Сьюдад Нуэва Санта-Круз - Olympic FC Cochabamba 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Сьюдад Нуэва Санта-Круз — Olympic FC Cochabamba . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча Сьюдад Нуэва Санта-Круз — Olympic FC Cochabamba
Команда Сьюдад Нуэва Санта-Круз в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 30-6. Команда Olympic FC Cochabamba, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-8. Команда Сьюдад Нуэва Санта-Круз в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Olympic FC Cochabamba забивает 1, пропускает 1.