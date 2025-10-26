Смотреть онлайн Alajuelense U21 - Municipal Perez Zeledon U21 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Costa Rica U21 League: Alajuelense U21 — Municipal Perez Zeledon U21 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча Alajuelense U21 — Municipal Perez Zeledon U21
Команда Alajuelense U21 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-4. Команда Municipal Perez Zeledon U21, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-4. Команда Alajuelense U21 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Municipal Perez Zeledon U21 забивает 0, пропускает 0.