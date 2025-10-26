Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Alajuelense U21 - Municipal Perez Zeledon U21 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Costa Rica U21 League: Alajuelense U21Municipal Perez Zeledon U21 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК
Costa Rica U21 League
Alajuelense U21
13'
26'
58'
66'
79'
90+1'
Завершен
6 : 1
26 октября 2025
Municipal Perez Zeledon U21
52'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Alajuelense U21 icon
13'
Alajuelense U21 icon
26'
Счет после первого тайма 2:0
Municipal Perez Zeledon U21 icon
52'
Alajuelense U21 icon
58'
Alajuelense U21 icon
66'
Alajuelense U21 icon
79'
Alajuelense U21 icon
90+1'
Матч закончился со счётом 6:1
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Alajuelense U21 - Угловой
13'
Alajuelense U21 - 1-ый Гол
19'
Угловой
Alajuelense U21 - Угловой
23'
Municipal Perez Zeledon U21 - Незабитый пенальти
25'
Угловой
Municipal Perez Zeledon U21 - Угловой
26'
Alajuelense U21 - 2-ой Гол
43'
Угловой
Alajuelense U21 - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
52'
Municipal Perez Zeledon U21 - 3-ий Гол
58'
Alajuelense U21 - 4-ый Гол
66'
Alajuelense U21 - 5-ый Гол
75'
Угловой
Alajuelense U21 - Угловой
76'
Угловой
Alajuelense U21 - Угловой
78'
Угловой
Alajuelense U21 - Угловой
79'
Alajuelense U21 - 6-ый Гол
82'
Угловой
Alajuelense U21 - Угловой
87'
Угловой
Alajuelense U21 - Угловой
90+1'
Alajuelense U21 - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 6:1

Превью матча Alajuelense U21 — Municipal Perez Zeledon U21

Команда Alajuelense U21 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-4. Команда Municipal Perez Zeledon U21, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-4. Команда Alajuelense U21 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Municipal Perez Zeledon U21 забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Атаки
73
83
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
4
1
Удары в створ ворот
9
1
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA