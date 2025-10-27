Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Панама - Эль Сальвадор U20 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Игры Центральной Америки и Карибского бассейна, Женщины, Гр. A: ПанамаЭль Сальвадор U20 . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК
Игры Центральной Америки и Карибского бассейна, Женщины, Гр. A
Панама
5'
57'
60'
Завершен
3 : 1
27 октября 2025
Эль Сальвадор U20
46'
Смотреть онлайн
Панама icon
5'
Счет после первого тайма 1:0
Эль Сальвадор U20 icon
46'
Панама icon
57'
Панама icon
60'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Эль Сальвадор U20 - Угловой
4'
Угловой
Панама - Угловой
5'
Угловой
Панама - Угловой
5'
Панама - 1-ый Гол
17'
Угловой
Панама - Угловой
22'
Угловой
Панама - Угловой
37'
Угловой
Эль Сальвадор U20 - Угловой
43'
Угловой
Панама - Угловой
44'
Угловой
Панама - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
46'
Эль Сальвадор U20 - 2-ой Гол
50'
Угловой
Панама - Угловой
54'
Угловой
Панама - Угловой
57'
Угловой
Панама - Угловой
57'
Панама - 3-ий Гол
60'
Панама - 4-ый Гол
66'
Угловой
Панама - Угловой
70'
Угловой
Эль Сальвадор U20 - Угловой
81'
Угловой
Панама - Угловой
90+1'
Угловой
Панама - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Панама — Эль Сальвадор U20

Статистика матча

Владение мячом
Панама Панама
61%
Эль Сальвадор U20 Эль Сальвадор U20
39%
Атаки
143
86
Угловые
12
3
Удары мимо ворот
7
8
Удары в створ ворот
7
4
Комментарии к матчу
