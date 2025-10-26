Превью матча Harju JK Laagri II — ФК Виймси II

Команда Harju JK Laagri II в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 23-20. Команда ФК Виймси II, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-9. Команда Harju JK Laagri II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФК Виймси II забивает 2, пропускает 1.