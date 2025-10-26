Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Фрайянес - Депортиво Сан-Себастьян 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Guatemala Segunda Division: ФрайянесДепортиво Сан-Себастьян . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК
Guatemala Segunda Division
Фрайянес
Завершен
0 : 2
26 октября 2025
Депортиво Сан-Себастьян
34'
45+4'
Смотреть онлайн
Депортиво Сан-Себастьян icon
34'
Депортиво Сан-Себастьян icon
45+4'
Счет после первого тайма 0:2
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Фрайянес - Угловой
28'
Угловой
Фрайянес - Угловой
34'
Депортиво Сан-Себастьян - 1-ый Гол
38'
Угловой
Фрайянес - Угловой
39'
Угловой
Фрайянес - Угловой
41'
Угловой
Депортиво Сан-Себастьян - Угловой
45+3'
Угловой
Депортиво Сан-Себастьян - Угловой
45+4'
Депортиво Сан-Себастьян - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
54'
Угловой
Фрайянес - Угловой
77'
Угловой
Фрайянес - Угловой
78'
Угловой
Фрайянес - Угловой
78'
Угловой
Фрайянес - Угловой
82'
Угловой
Фрайянес - Угловой
90+3'
Угловой
Фрайянес - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Фрайянес — Депортиво Сан-Себастьян

Команда Фрайянес в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-4. Команда Депортиво Сан-Себастьян, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-1. Команда Фрайянес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Депортиво Сан-Себастьян забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Атаки
74
66
Угловые
10
2
Удары мимо ворот
14
11
Удары в створ ворот
4
5
Комментарии к матчу
