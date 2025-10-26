Смотреть онлайн Фрайянес - Депортиво Сан-Себастьян 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Guatemala Segunda Division: Фрайянес — Депортиво Сан-Себастьян . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
Превью матча Фрайянес — Депортиво Сан-Себастьян
Команда Фрайянес в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-4. Команда Депортиво Сан-Себастьян, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-1. Команда Фрайянес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Депортиво Сан-Себастьян забивает 1, пропускает 0.