26.10.2025

Смотреть онлайн Herediano U19 - Cartagines U19 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Costa Rica U19 League: Herediano U19Cartagines U19 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:39 по московскому времени .

МСК
Costa Rica U19 League
Herediano U19
68'
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Cartagines U19
59'
65'
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
Cartagines U19 icon
59'
Cartagines U19 icon
65'
Herediano U19 icon
68'
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Herediano U19 - Угловой
16'
Угловой
Herediano U19 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
50'
Угловой
Herediano U19 - Угловой
59'
Cartagines U19 - 1-ый Гол
65'
Cartagines U19 - 2-ой Гол
68'
Herediano U19 - 3-ий Гол
80'
Угловой
Herediano U19 - Угловой
82'
Угловой
Cartagines U19 - Угловой
90'
Угловой
Cartagines U19 - Угловой
90+1'
Угловой
Cartagines U19 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,2

Превью матча Herediano U19 — Cartagines U19

Команда Herediano U19 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-6. Команда Cartagines U19, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 10-3. Команда Herediano U19 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Cartagines U19 забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Атаки
80
63
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
1
2
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу
