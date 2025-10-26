Смотреть онлайн Herediano U19 - Cartagines U19 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Costa Rica U19 League: Herediano U19 — Cartagines U19 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:39 по московскому времени .
Превью матча Herediano U19 — Cartagines U19
Команда Herediano U19 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-6. Команда Cartagines U19, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 10-3. Команда Herediano U19 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Cartagines U19 забивает 1, пропускает 0.