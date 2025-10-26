Смотреть онлайн AD San Carlos U19 - Guadalupe FC U19 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Costa Rica U19 League: AD San Carlos U19 — Guadalupe FC U19 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:15 по московскому времени .