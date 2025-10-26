26.10.2025
Смотреть онлайн AD San Carlos U19 - Guadalupe FC U19 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Costa Rica U19 League: AD San Carlos U19 — Guadalupe FC U19 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:15 по московскому времени .
Costa Rica U19 League
AD San Carlos U19
64'
70'
72'
86'
88'
Завершен
5 : 2
26 октября 2025
Guadalupe FC U19
36'
81'
Матч закончился со счётом 5:2
Текстовая трансляция
5'
Guadalupe FC U19 - Угловой
16'
AD San Carlos U19 - Угловой
16'
AD San Carlos U19 - Угловой
17'
AD San Carlos U19 - Угловой
22'
Guadalupe FC U19 - Угловой
25'
AD San Carlos U19 - Угловой
29'
AD San Carlos U19 - Угловой
30'
AD San Carlos U19 - Угловой
33'
AD San Carlos U19 - Угловой
36'
Guadalupe FC U19 - 1-ый Гол
45'
AD San Carlos U19 - Угловой
60'
Guadalupe FC U19 - Угловой
64'
AD San Carlos U19 - Угловой
64'
AD San Carlos U19 - 2-ой Гол
70'
AD San Carlos U19 - 3-ий Гол
71'
AD San Carlos U19 - Угловой
72'
AD San Carlos U19 - 4-ый Гол
76'
AD San Carlos U19 - Угловой
81'
Guadalupe FC U19 - 5-ый Гол
86'
AD San Carlos U19 - 6-ый Гол
88'
AD San Carlos U19 - 7-ый Гол
Превью матча AD San Carlos U19 — Guadalupe FC U19
Статистика матча
Атаки
73
63
Угловые
11
3
Удары мимо ворот
2
8
Удары в створ ворот
11
10
