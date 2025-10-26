Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн AD San Carlos U19 - Guadalupe FC U19 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Costa Rica U19 League: AD San Carlos U19Guadalupe FC U19 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:15 по московскому времени .

МСК
Costa Rica U19 League
AD San Carlos U19
64'
70'
72'
86'
88'
Завершен
5 : 2
26 октября 2025
Guadalupe FC U19
36'
81'
Guadalupe FC U19 icon
36'
Счет после первого тайма 0:1
AD San Carlos U19 icon
64'
AD San Carlos U19 icon
70'
AD San Carlos U19 icon
72'
Guadalupe FC U19 icon
81'
AD San Carlos U19 icon
86'
AD San Carlos U19 icon
88'
Матч закончился со счётом 5:2
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Guadalupe FC U19 - Угловой
16'
Угловой
AD San Carlos U19 - Угловой
16'
Угловой
AD San Carlos U19 - Угловой
17'
Угловой
AD San Carlos U19 - Угловой
22'
Угловой
Guadalupe FC U19 - Угловой
25'
Угловой
AD San Carlos U19 - Угловой
29'
Угловой
AD San Carlos U19 - Угловой
30'
Угловой
AD San Carlos U19 - Угловой
33'
Угловой
AD San Carlos U19 - Угловой
36'
Guadalupe FC U19 - 1-ый Гол
45'
Угловой
AD San Carlos U19 - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
60'
Угловой
Guadalupe FC U19 - Угловой
64'
Угловой
AD San Carlos U19 - Угловой
64'
AD San Carlos U19 - 2-ой Гол
70'
AD San Carlos U19 - 3-ий Гол
71'
Угловой
AD San Carlos U19 - Угловой
72'
AD San Carlos U19 - 4-ый Гол
76'
Угловой
AD San Carlos U19 - Угловой
81'
Guadalupe FC U19 - 5-ый Гол
86'
AD San Carlos U19 - 6-ый Гол
88'
AD San Carlos U19 - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:2

Превью матча AD San Carlos U19 — Guadalupe FC U19

Статистика матча

Атаки
73
63
Угловые
11
3
Удары мимо ворот
2
8
Удары в створ ворот
11
10
