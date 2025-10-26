26.10.2025
Смотреть онлайн AFC Wimbledon (W) - Chatham Town (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФА - Премьер-лига - Женщины: AFC Wimbledon (W) — Chatham Town (W), 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Плауг Лейн.
МСК, 7 тур, Стадион: Плауг Лейн
ФА - Премьер-лига - Женщины
AFC Wimbledon (W)
20'
72'
79'
Завершен
3 : 3
26 октября 2025
Chatham Town (W)
39'
45+3'
86'
Chatham Town (W)
39'
Chatham Town (W)
45+3'
Счет после первого тайма 1:2
Chatham Town (W)
86'
Матч закончился со счётом 3:3
AFC Wimbledon (W)
Пенальти
AFC Wimbledon (W)
Пенальти
Текстовая трансляция
8'
AFC Wimbledon (W) - Угловой
8'
AFC Wimbledon (W) - Угловой
20'
AFC Wimbledon (W) - 1-ый Гол
34'
AFC Wimbledon (W) - Угловой
37'
AFC Wimbledon (W) - Угловой
39'
Chatham Town (W) - 2-ой Гол
45+3'
Chatham Town (W) - 3-ий Гол
55'
AFC Wimbledon (W) - Угловой
72'
AFC Wimbledon (W) - Незабитый пенальти
72'
AFC Wimbledon (W) - 4-ый Гол
79'
AFC Wimbledon (W) - 5-ый Гол
86'
Chatham Town (W) - 6-ый Гол
90+5'
AFC Wimbledon (W) - Угловой
1-ый
AFC Wimbledon (W) - Пенальти
1-ый
Chatham Town (W) - Пенальти
2-ой
Chatham Town (W) - Пенальти
3-ий
AFC Wimbledon (W) - Пенальти
3-ий
Chatham Town (W) - Пенальти
4-ый
Chatham Town (W) - Пенальти
Превью матча AFC Wimbledon (W) — Chatham Town (W)
Статистика матча
Владение мячом
33%
Атаки
83
64
Угловые
6
0
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
10
7
