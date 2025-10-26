Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн AFC Wimbledon (W) - Chatham Town (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФА - Премьер-лига - Женщины: AFC Wimbledon (W)Chatham Town (W), 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Плауг Лейн.

МСК, 7 тур, Стадион: Плауг Лейн
ФА - Премьер-лига - Женщины
AFC Wimbledon (W)
20'
72'
79'
Завершен
3 : 3
26 октября 2025
Chatham Town (W)
39'
45+3'
86'
Смотреть онлайн
AFC Wimbledon (W) icon
20'
Chatham Town (W) icon
39'
Chatham Town (W) icon
45+3'
Счет после первого тайма 1:2
AFC Wimbledon (W) icon
72'
AFC Wimbledon (W) icon
79'
Chatham Town (W) icon
86'
Матч закончился со счётом 3:3
AFC Wimbledon (W)
Пенальти
Chatham Town (W) icon
Пенальти
Chatham Town (W) icon
Пенальти
AFC Wimbledon (W)
Пенальти
Chatham Town (W) icon
Пенальти
Chatham Town (W) icon
Пенальти
Текстовая трансляция
8'
Угловой
AFC Wimbledon (W) - Угловой
8'
Угловой
AFC Wimbledon (W) - Угловой
20'
AFC Wimbledon (W) - 1-ый Гол
34'
Угловой
AFC Wimbledon (W) - Угловой
37'
Угловой
AFC Wimbledon (W) - Угловой
39'
Chatham Town (W) - 2-ой Гол
45+3'
Chatham Town (W) - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2
55'
Угловой
AFC Wimbledon (W) - Угловой
72'
AFC Wimbledon (W) - Незабитый пенальти
72'
AFC Wimbledon (W) - 4-ый Гол
79'
AFC Wimbledon (W) - 5-ый Гол
86'
Chatham Town (W) - 6-ый Гол
90+5'
Угловой
AFC Wimbledon (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 3:3
1-ый
AFC Wimbledon (W) - Пенальти
1-ый
Chatham Town (W) - Пенальти
2-ой
Chatham Town (W) - Пенальти
3-ий
AFC Wimbledon (W) - Пенальти
3-ий
Chatham Town (W) - Пенальти
4-ый
Chatham Town (W) - Пенальти

Превью матча AFC Wimbledon (W) — Chatham Town (W)

Статистика матча

Владение мячом
AFC Wimbledon (W) AFC Wimbledon (W)
67%
Chatham Town (W) Chatham Town (W)
33%
Атаки
83
64
Угловые
6
0
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
10
7
Игры 7 тур
26.10.2025
Hashtag United (W)
1:1
Oxford Utd (W)
Завершен
26.10.2025
AFC Wimbledon (W)
3:3
Chatham Town (W)
Завершен
26.10.2025
Wolverhampton (W)
2:1
Rugby Borough (W)
Завершен
26.10.2025
Stoke (W)
7:0
Sutton Coldfield (W)
Завершен
26.10.2025
Northampton (W)
3:2
AFC Sudbury (W)
Завершен
26.10.2025
Keynsham Town (W)
1:0
Bournemouth Sports (W)
Завершен
26.10.2025
Halifax (W)
1:4
Hull (W)
Завершен
26.10.2025
Worthing (W)
4:1
Abingdon United (W)
Завершен
26.10.2025
Burnley (W)
12:0
Blackburn (W)
Завершен
25.10.2025
Middlesbrough (W)
4:0
Cheadle Town Stingers (W)
Завершен
Комментарии к матчу
