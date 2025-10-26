Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Cented Academy - УД Атиос 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Региональная лига: Cented AcademyУД Атиос . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК
Испания - Региональная лига
Cented Academy
Завершен
0 : 2
26 октября 2025
УД Атиос
33'
70'
Смотреть онлайн
УД Атиос icon
33'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,1
УД Атиос icon
70'
Матч закончился со счётом 0:2 : 3,1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
УД Атиос - Угловой
28'
Угловой
УД Атиос - Угловой
29'
Угловой
УД Атиос - Угловой
33'
УД Атиос - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 3,1
49'
Угловой
Cented Academy - Угловой
53'
Угловой
Cented Academy - Угловой
69'
Угловой
УД Атиос - Угловой
70'
УД Атиос - 2-ой Гол
87'
Угловой
Cented Academy - Угловой
90+4'
Угловой
Cented Academy - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 3,1

Превью матча Cented Academy — УД Атиос

Статистика матча

Владение мячом
Cented Academy Cented Academy
47%
УД Атиос УД Атиос
53%
Атаки
71
74
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
0
2
Комментарии к матчу
