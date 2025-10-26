Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Moraleja - CDF Torreorgaz 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Региональная лига: MoralejaCDF Torreorgaz . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК
Испания - Региональная лига
Moraleja
65'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
CDF Torreorgaz
9'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
CDF Torreorgaz icon
9'
Счет после первого тайма 0:1
Moraleja icon
65'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Moraleja - Угловой
9'
CDF Torreorgaz - 1-ый Гол
10'
Угловой
Moraleja - Угловой
40'
Угловой
Moraleja - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
49'
Угловой
Moraleja - Угловой
55'
Угловой
CDF Torreorgaz - Угловой
65'
Moraleja - 2-ой Гол
67'
Угловой
Moraleja - Угловой
88'
Угловой
Moraleja - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Moraleja — CDF Torreorgaz

Статистика матча

Владение мячом
Moraleja Moraleja
59%
CDF Torreorgaz CDF Torreorgaz
41%
Атаки
102
91
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
10
4
Удары в створ ворот
6
6
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA