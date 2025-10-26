26.10.2025
Смотреть онлайн Moraleja - CDF Torreorgaz 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Региональная лига: Moraleja — CDF Torreorgaz . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
МСК
Испания - Региональная лига
Moraleja
65'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Текстовая трансляция
8'
Moraleja - Угловой
9'
CDF Torreorgaz - 1-ый Гол
10'
Moraleja - Угловой
40'
Moraleja - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
49'
Moraleja - Угловой
55'
CDF Torreorgaz - Угловой
65'
Moraleja - 2-ой Гол
67'
Moraleja - Угловой
88'
Moraleja - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Статистика матча
Владение мячом
59%
41%
Атаки
102
91
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
10
4
Удары в створ ворот
6
6
